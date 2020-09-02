Son dakika haberleri | ADIYAMAN Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti
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Son dakika haberleri | ADIYAMAN Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti

Son dakika haberlerine göre Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim ettiADIYAMAN'da, Mehmet Kale bankamatik önünde bulduğu, para, bankamatik kartı ve çek bulunan çantayı polise teslim etti.

02.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:28

Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti

ADIYAMAN'da, Mehmet Kale bankamatik önünde bulduğu, para, bankamatik kartı ve çek bulunan çantayı polise teslim etti.

Olay, gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Bankamatikten para çekmeye gelen Mehmet Kale yerde el çantası buldu. Kale, içinde bir miktar para, kimlik, kredi kartı ve çek bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri çantanın sahibi olan Engin Çetin'e ulaştı. Olay yerine gelen Engin Çetin çantasını polis ekiplerinden teslim alarak çantayı bulan Mahmet Kale'ye teşekkür etti.

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Son dakika haberleri | ADIYAMAN Bankamatik önünde bulduğu çantayı polis teslim etti

Kaynak: DHA

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