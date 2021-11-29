Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir otomobildekilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 ST 108 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Akay, bir taziyeden dönerken silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateşte yaralanan sürücü Akay ve yanında bulunan Bülent Erdal'ı araçta bulanan Akay'ın oğlu, özel bir hastaneye götürdü.

Başından yaralanan Akay kurtarılamadı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen Bülent Erdal da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika haberi: Taziyeden dönen otomobile açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri

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