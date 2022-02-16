Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA, Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Adana'da evinin bulunduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da evinin bulunduğu apartmandan çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir şüpheli, oturduğu apartmandan çıkan Yasin Orhan'a tabancayla ateş açıp kaçtı.

Bacaklarından yaralanan Orhan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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