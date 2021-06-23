Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail T. ile karşılaştı.

Yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok, ağır yaralandı.

Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ok, kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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