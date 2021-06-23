Son dakika haberleri! Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Çukurova Caddesi'nde yürüyen Mustafa Ok (56), aralarında husumet olduğu iddia edilen İsmail T. ile karşılaştı.
Yaşanan tartışma sonrasında silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Ok, ağır yaralandı.
Ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ok, kurtarılamadı.
Polis ekipleri olayın ardından otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı