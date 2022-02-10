Son dakika! Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
AA, Mutlu Güney - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Yavuzlar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu M.T. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.