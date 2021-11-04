Son dakika haberleri... Adana'da ikinci kattaki daireden düşen kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberleri... Adana'da ikinci kattaki daireden düşen kişi öldü

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Adana'da ikinci kattaki daireden düşen kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, apartmanın ikinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Mustafa Su (42) kız arkadaşı D.Ç'nin (23) yaşadığı apartmanın ikinci katındaki dairenin penceresinden zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Su, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Su'nun kız arkadaşı D.Ç. ile olay sırasında evde bulunduğu iddia edilen M.Ç. (28), L.A. (20), M.G. (29) ve E.S'yi (32) gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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