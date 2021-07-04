Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
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Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullandığı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı
Husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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