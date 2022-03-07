Adana'da yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü - Haberler

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Adana'da yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da Ramazan Tural isimli vatandaş, sokakta yürüdüğü sırada uğradığı saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde iddiaya göre Ramazan Tutal sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Tutal çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Tutal burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS FAİLLERİ ARIYOR

Polis olayın yaşandığı sokağa gelerek fail ya da failleri bulmak için çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Tutal'ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Adana'da yolda yürürken silahlı saldırı sonucu öldürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adana, 3. Sayfa, Haberler

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