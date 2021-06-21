Son dakika haberleri! Adana'da apartmandaki asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Adana'nın Seyhan ilçesinde apartmanda bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde apartmanda bakım yaptığı sırada asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.
Asansör bakım firmasında çalışan Gürcan Barıç, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki apartmanda çalıştığı esnada asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yüksekten düşen Barıç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
CANKUR ekiplerinin çalışmasıyla işçinin cenazesi, bulunduğu yerden çıkartılarak Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu