Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - Haberler
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Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

Bir son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştayın bütçeleri ele alınacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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