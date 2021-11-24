Son dakika haberleri: Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
AA / Alper Atalay - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Komisyonda, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ile Danıştayın bütçeleri ele alınacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunumuna başladı.
AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri
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