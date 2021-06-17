Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
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Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı

Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi: Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6'ncı yılında devlet töreni ile anıldı.

Türkiye'nin 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 6'ncı yılında devlet töreni ile anıldı. Bugün Atabey ilçesine bağlı İslamköy'deki Çalcatepe mevkisinde bulunan anıt mezarında saat 11.00'de tören yapıldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen tören korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla yapıldı.

17 Haziran 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 6. yılı için İslamköy Çalcatepe'de bulunan kabri başında tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eski bakan ve milletvekilleri ile Demirel ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başlayan tören Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunması ile devam etti. Ardından ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi. Öte yandan Ankara'da 17 Haziran 2015'te, 91 yaşında hayata gözlerini yuman Demirel'in, siyasi hayatı boyunca okuduğu kitaplar, fotoğrafları ve kullandığı eşyalar, doğduğu İslamköy'de açılan Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesinde sergileniyor. - ISPARTA

Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı
Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel vefatının 6'ncı yılında kabri başında kısıtlı katılımla anıldı - Haberler
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