Son dakika haberleri... 8 yaşındaki ikiz kızlara cinsel taciz iddiası
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Son dakika haberleri... 8 yaşındaki ikiz kızlara cinsel taciz iddiası

Son dakika haberine göre 8 yaşındaki ikiz kızlara cinsel taciz iddiası Anne, sevgilisi ve sevgilisinin oğlu, ikiz kızları tacizden tutuklandı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ikiz kız çocuklarının taciz edildiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... 8 yaşındaki ikiz kızlara cinsel taciz iddiası
25.07.2020 17:25 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:37

8 yaşındaki ikiz kızlara cinsel taciz iddiası

Anne, sevgilisi ve sevgilisinin oğlu, ikiz kızları tacizden tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, ikiz kız çocuklarının taciz edildiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Kızların annesi, beraber yaşadığı kişi ve oğlu tutuklanırken, 16 yaşındaki bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, kız çocuklarına taciz iddiasıyla sarsıldı. Üç gündür ilçede konuşulan taciz iddiası sonucu zanlıların gözaltına alınmasının ardından gözler adliyeye çevrildi. Edinilen bilgiye göre, Birsel T. isimli anne, eşinden boşandıktan sonra Göksel A. ile nikahsız birlikte yaşamaya başladı. Birsel T.'nin 8 yaşındaki ikiz kızları da aynı evde yaşamaya devam etti. Bu süre zarfında Göksel A. ile 17 yaşındaki oğlu U. A. ve arkadaşı 16 yaşındaki S. B.'nin, ikiz kızlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Birsel S.'nin cinsel taciz için bu şahıslardan para aldığı ve istismara göz yumduğu öne sürüldü.

Küçük kızların babaannelerine ve halalarına anlattıklarına göre, şahısların 8 yaşındaki kızların çıplak fotoğraflarını ve görüntülerini çektikleri öne sürüldü.

Bayramiç'i sarsan cinsel istismar olayı, küçük kızların yılda bir kez bir aylığına babası ve babaannelerinde kalmak üzere halası tarafından annelerinden alınmasının ardından ortaya çıktı.

Küçük kızlar yaşadıklarını anlatınca hala, çocukların anlattıklarını cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bunun yanında kızların defterlerine yazdıkları günlükleri de göstermesinin ardından hala savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyusunun ardından harekete geçen güvenlik güçleri, anne ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayın duyulmasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de müdahil olması üzerine ikiz kız kardeşler, Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde koruma altına alındı.

Olayla ilgili anne Birsel T., birlikte yaşadığı Göksel S., oğlu U. A. ile arkadaşı S. B. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen şahıslar, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkeme, S. B.'yi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, anne Birsel T., Göksel A. ve oğlu U. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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