Son dakika haberleri... 8 terörist daha etkisiz hale getirildi
Son dakika güncel haberi: Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.
11.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:21
Haftanin bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA