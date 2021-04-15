7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
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7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada -Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı İstanbul'un Sultangazi ilçesinde babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye...

7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

-Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İSTANBUL - İstanbul'un Sultangazi ilçesinde babasına ait tekstil atölyesinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Küçük kız kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay önceki gün Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi işleten babasına ait iş yerinden çıkıp iki sokak ötedeki evine gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen 7 yaşındaki Elif Önal'a kız çocuğuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Elif, sürücü ve vatandaşlar tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle geçici olarak kısmi görme kaybı yaşayan Elif Önal'ın vücudunda ise hafif sıyrıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpıyor. Küçük kız çarpmasının etkisiyle savrulurken, az sonra yardıma vatandaşlar koşuyor.

7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
7 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı: Kaza anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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