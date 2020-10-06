5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti
06.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:18
Gaziantep'te, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 5 çocuk annesi kadın, yatak odasının tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Dün gece saatlerinde Burak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Rabia Y., iddiaya göre 3 ay önce annesinin vefat etmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Rabia Y., gece yatak odasının tavanındaki demire çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.
CANSIZ BEDENİNİ KOCASI BULDU
Eve gelen eşi tarafından cansız bedeni bulunan Rabia Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ