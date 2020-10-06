5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti

06.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:18
5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti

Gaziantep'te, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 5 çocuk annesi kadın, yatak odasının tavanına kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Dün gece saatlerinde Burak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Rabia Y., iddiaya göre 3 ay önce annesinin vefat etmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Rabia Y., gece yatak odasının tavanındaki demire çamaşır ipiyle kendini asarak yaşamına son verdi.

CANSIZ BEDENİNİ KOCASI BULDU

Eve gelen eşi tarafından cansız bedeni bulunan Rabia Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Meral Akşener Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Beren Saat Hazal Kaya Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Steven Gerrard Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Çocuk Esenyurt Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 çocuk annesi kadın kendisini iple asarak intihar etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 16:20:41. #1.14#
title