4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltına kararı verdi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Tem Daire Başkanlıkları...