4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
06.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 06.11.2020 20:30
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltına kararı verdi Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Tem Daire Başkanlıkları...
4 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
BALIKESİR - Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 4 ilde yapılan operasyonda 5 şüpheli hakkında gözaltına kararı verdi
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Tem Daire Başkanlıkları tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Balıkesir, İstanbul, İzmir ve Van'da yapılan operasyonlarda terör örgütünün mahrem yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakanalarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan sahısların sorgusu sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı