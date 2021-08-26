Son dakika... 30 yerinden bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti
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Son dakika... 30 yerinden bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika... 30 yerinden bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından 30 yerinden bıçaklanan kişi, kendisini bıçaklayanların adını söyledikten sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde husumetli olduğu kişiler tarafından 30 yerinden bıçaklanan kişi, kendisini bıçaklayanların adını söyledikten sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçay Mahallesi Ali İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. K.Ö. isimli kişi ile Keskin Yılmaz (32) arasında, kaybolduğu ileri sürülen mal nedeniyle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ö., Yılmaz'ı 30 yerinden bıçakladı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Keskin Yılmaz'ın, kendisini K.Ö. ve E.Ü. isimli kişilerin şifahi olarak yaraladığını söyledikten sonra yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Bir kişinin ise arandığı belirtildi. Olayla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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