Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika gündem haberi... ŞÜPHELİLER ADLİYEDEDiyarbakır'da, sosyal medyadan 'evde kına paketleme', 'kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip, çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından...
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Diyarbakır'da, sosyal medyadan 'evde kına paketleme', 'kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip, çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR