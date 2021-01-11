Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
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Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)

11.01.2021 12:52 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:00
Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)

Son dakika gündem haberi... ŞÜPHELİLER ADLİYEDEDiyarbakır'da, sosyal medyadan 'evde kına paketleme', 'kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip, çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından...

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Diyarbakır'da, sosyal medyadan 'evde kına paketleme', 'kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verip, çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, 2'si kadın 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR,


Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)
Son dakika haberleri... 3 ilde 'sahte iş ilanıyla dolandırıcılık' çetesine operasyon: 13 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

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