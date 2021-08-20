Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı

Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haber... 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı.

28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen ve haklarında yakalama kararı bulunan 5 hükümlü, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında kentte ikamet ettikleri belirlenen hükümlüleri gözaltına almak için adreslerine gitti.

Ekipler, dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç'ı Fenerbahçe Orduevi'nde, dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi, dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol ve dönemin Genelkurmay İç Güvenlik Harekat Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz'i ikametlerinde gözaltına aldı.

Hükümlüler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Karar kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğünce aranan dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri'de polise teslim oldu. Saner, sağlık kontrolünün ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika haberleri! 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 5 kişi, İstanbul'da gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

Son dakika gündem: 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı
Son dakika gündem: 28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı
28 Şubat davasında cezası kesinleşen 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
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