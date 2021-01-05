22 yaşındaki genç kızı atlamak istediği üst geçitten polis ekipleri indirdi

Kayseri'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız, üst geçide çıkarak atlamak istedi. Ekipler ikna olmayan genç kızın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp bulunduğu tırabzanlardan indirdi.

Kocasinan ilçesine bağlı Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.C.(22) isimli genç kızın üst geçit tırabzanlarından aşağıya sarktığı görüldü. Durumun haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de üst geçidin altında şişme branda hazırladı.

EKİPLER GENÇ KIZIN BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN YARARLANDI

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmalarının ardından ikna olmayan genç kız, bir anlık dalgınlığı yakalanarak polis ekipleri tarafından tırabzanlardan indirildi. Olayın ardından sinir krizi geçiren B.C., ambulansla hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı