2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve federasyon yöneticilerinden oluşan bir grup kafile yurda döndü (2)