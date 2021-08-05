2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Özcan - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve federasyon yöneticilerinden oluşan bir grup kafile yurda döndü (2)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan'ın da aralarında bulunduğu sporcu, antrenör ve federasyon yöneticilerinden oluşan bir grup kafile yurda döndü (2)

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Özcan

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Ferhat Arıcan yurda döndü (2) - Haberler
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