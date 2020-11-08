2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
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2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

08.11.2020 07:41 | Son Güncelleme: 08.11.2020 08:59
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

ANKARA'da, 3 katlı apartmadaki dairede çıkan yangında, iki kız kardeş dumandan etkilendi.

ANKARA'da, 3 katlı apartmadaki dairede çıkan yangında, iki kız kardeş dumandan etkilendi. İki kardeş, evin Cengizhan ismini verdikleri kedinin seslerine uyanınca yangından kurtuldu.

Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak'taki 3 katlı aparmanın giriş katında yaşayan Nazmiye Şevval Y. (21) ile İrem Y. (17) uykudayken, saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Abla ve kardeş, evin Cengizhan ismini verdikleri kedisinin çıkardığı seslere uyandı. Kardeşler daireden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Nazmiye Şevval Y. ile İrem Y.'ye ayakta müdahale edildi. İtfaiye erleri de eve girip kediyi yara almadan daireden kurtardı. Yangın, itfaiyenin 30 dakikalık müdahalesi ile söndürülürken, evde zarar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu
2 kız kardeş, yangından evin kedisi sayesinde kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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