2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
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2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu

07.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:15

Bursa'da 2 gündür kayıp olarak aranan makine mühendisi, ormanlık alanda park halinde olan aracının içinde ölü bulundu. Kafasına poşet geçirilmiş halde bulunan merhumun helyum gazıyla intihar ettiği düşünülüyor.

5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki çalıştığı fabrikadan otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada Kurt'un otomobilinin en son Çalı Mahallesi'nde görüldüğünü tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Bunun üzerine jandarma, polis ve arama- kurtarma ekipleri, Kurt'u bulmak için gece saatlerinde ormanlık alanda çalışma başlattı. Ancak ekipler, Kurt'u bulamadı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPARKEN GÖRDÜLER

Öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi'ndeki ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapanlar, otomobilin içerisinde kafasında poşet olan bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu

HELYUM GAZI BULUNDU

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Caner Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan aramada otomobil içerisinde helyum gazı bulundu. Kurt'un intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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