Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
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Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

05.11.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:33
Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Gelen son dakika haberine göre KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Ö.B. (16) evlerinin önünde tartıştığı Vehbi Oğul'u (21), boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ö.B. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yeni Mahalle 87754 Sokak'ta meydana geldi. Ö.B., evlerinin önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Vehbi Oğul'u boynundan bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Oğul, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Ö.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.  


Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Son dakika haberleri: 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol ERDAL

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