Son dakika haberleri | 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü
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Son dakika haberleri | 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

01.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:03
Son dakika haberleri | 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

Son dakika haberi... DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz D., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 11 yaşındaki ağabeyi Cem D.'nin kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki Deniz D., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Çal ilçesine bağlı kırsal Çalçakırlar Mahallesi'nde geçen çarşamba sabahı yaşandı.

Cem D., kardeşi Deniz D.'yi de yanına alıp, 20 NH 144 plakalı traktörleriyle tarlaya gitmek için yola çıktı. Ancak Deniz D. hareket halindeki traktörden düşüp, tekerin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen aynı günün akşamı hayatını kaybetti.

Jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, Deniz D., dün öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze töreniyle Çalçakırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Son dakika haberleri | 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörden düşen 3 yaşındaki kardeşi öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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