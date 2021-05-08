Son dakika haberleri... 11 MAYIS TERÖR SALDIRISINDA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE ANNELER GÜNÜ'NÜN GELMESİNİ İSTEMİYORUM

Son dakika haberleri... HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yaşanan ve 53 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısında Anneler Günü hediyesi almaya giden oğlu Oğulcan'ı kaybeden Fatma Tuna (56), Anneler için çok kötü gündü.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yaşanan ve 53 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısında Anneler Günü hediyesi almaya giden oğlu Oğulcan'ı kaybeden Fatma Tuna (56), Anneler için çok kötü gündü. Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için annenler günü yok dedi.

2013 yılında 11 Mayıs günü Reyhanlı'da biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde PTT binası yakınında olmak üzere iki bombalı minibüsün patlatılarak gerçekleştirildiği terör saldırısında, ilçenin en yoğun olduğu bölgede çoğu bir gün sonra kutlanacak olan Anneler Günü hediyesi almak için çarşıda olanlarında bulunduğu 53 kişi yaşamını yitirdi. Hayattan kopanlar arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna, olay anında eğitim gördüğü dershaneden çıkarak kardeşi ile buluşup annesi Fatma Tuna'ya Anneler Günü hediyesi alacaktı. Ancak terör saldırısı annesine hediye almasına fırsat vermedi.

8 YIL GERİDE KALDI

Oğulcan'ın annesi Fatma Tuna, olaydan bu yana uzun bir zaman geçtiğini ancak acılarının dinmediğini kaydetti. Tuna, 8 yılı geride bıraktık. O gün mahşer günüydü, her yer kana bulanmıştı. Oğulcan'ı arıyorduk. O gün dershaneye gitti, tekrar eve gelmedi. Bizim için çok kötü bir gündü. Anneler için çok kötü gündü. Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için Annenler Günü yok dedi.

'OĞULCAN'IN HATIRALARI İLE YAŞIYOR

Oğulcan'ın baba evinde yapılan düzenleme ile tüm eşyalarının bulunduğu odasında zaman geçiren ve oğlunun eşyalarına bakarak hatıraları ile yaşadığını anlatan anne Tuna, 'Oğulcan'ın hatıraları ile yaşıyoruz. Resimleri peçetesi, kitap defterleri parfümü akvaryumu gibi çeşitli eşyaları duruyor, bende onlarla ayakta duruyorum. Onlarla yaşıyorum. Bizleri hiç yormadı. Allah kendisinden razı olsun diye konuştu.

'ANNELER İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ'

11 Mayıs gününün anneler için çok kötü bir gün olduğunu sözlerine ekleyen Tuna, şunları kaydetti Anneler Günü 53 anne için çok kötü bir gündü. Bize Anneler Günü zehir oldu. Bana bir gül de olsa mutlaka getirirdi. Zaten o gün patlama günü dershaneden çıkıp bana hediye alacaktı. Kısmet olmadı.

İSMİNİ TORUNUNA VERDİLER

Fatma Tuna, terör saldırısında ölen oğlunun ismini o dönem 16 günlük olan torununa verdiklerini kaydetti. 8 yaşındaki Oğulcan'ın sık sık dayısının mezarına gittiğini belirten Tuna, torunuyla teselli bulduğunu kaydetti. Tuna'nın torunu Oğulcan da anneannesi ile dayısının mezarına gittiğini ve görmediği halde anılarını duyduğu dayısını çok özlediğini kaydetti.

Oğulcan'ın babası ve aynı zamanda 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna (59) ise, şunları söyledi Bilindiği gibi 2013'ten bu güne kadar tam 8 yıl geçti. Yine bir Anneler Günü yaşıyorduk. Her zaman konuştuklarımızı tekrarlamak istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan Anneler Günü hediyesi olarak 53 şehidin şehitlik belgesi verilmesini istiyoruz. Eğer verirlerse anneler için çok güzel bir gün olur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı