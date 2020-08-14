Son dakika haberi! Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler

Son dakika haberi... Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler -Adana'da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradığını söyledi -Arazi anlaşmazlığı tartışmasına...

14.08.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:45

Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler

-Adana'da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradığını söyledi

-Arazi anlaşmazlığı tartışmasına polis müdahalesi

ADANA - Adana'da nişanlısının kiraladığı tarlada ailesiyle birlikte fıstık ve mısır eken Zübeyde Doğan, arazinin sahibi olduğunu iddia ettiği kişilerin hem tacizine hem de fiziksel saldırısına uğradı. Tarlada Doğan ve Şen ailesinin ekili ürünleri olduğu halde çit çekmeye çalışan kişilere polis müdahale etti.

22 yaşındaki Zübeyde Doğan'ın nişanlısı Gökhan Şen, geçen sene Seyhan İlçesi'ne bağlı Camuzcu Mahallesi'nde bulunan mahkemelik olan 807 dönümlük tarlanın 45 dönümünü M.U. isimli birinden seneliği 22 bin 500 TL'ye kiraladı. Şen ve Doğan aileleri bu tarlada mısır ve yer fıstığı ekimi yaptı. Son dönemde ise avukat olduğu öğrenilen İ.B., babası Vehbi B. ve birkaç kişi tarafından 2 aile sürekli tehdit edildi.

Tehditlerin boyutu her geçen gün artarken geçen 3 Temmuz tarihinde taraflar arasında çıkan kavgada Zübeyde Doğan, darp edildi. Genç kadın, şahıslar tarafından taciz edildiğini de iddia etti.

Bugün sabah saatlerinde ise İ.B ve babası Vehbi B., tarlanın olduğu yere gelerek konteynır kurdu ve çit çekmeye başladı. Doğan ve Şen aileleri de bu duruma tepki gösterince iki grup arasında tartışma çıktı.

"Hiçbir belge ibraz edemiyorlar"

İHA muhabirine konuşan Zübeyde Doğan, kendilerinin elinde sözleşme olduğunu belirterek, "Nişanlımın bu arazi. Hakkı olmayan yere 5 kişi tecavüz ediyorlar. Bu mahsulü biz ektik. 2 yıllık sözleşme duruyor. Fıstık ve mısır ektik bu sene. Nişanlımın cezaevine girmesinin ardından biz burada çalışırken sürekli gelip tacizde bulundular ve darp ettiler. Faturaları ve sözleşmeleri gösterin dediğimizde ise hiçbir belge ibraz edemiyorlar. Defalarca karakola başvurdum ama sonuç alamadım" diye konuştu.

"Devletime sığınacağım"

Bir kadın olarak darp edildiği için mağdur olduğunu belirten Doğan, "Bir kadın olarak ben ne yapabilirim. Benim devlete sığınmam lazım. 3 erkek kardeşim var ve ben hiçbirini kaybetmek istemiyorum. Bir belge, kanıt gösterin diyorum onu da gösteremiyorlar. Eğer belgeleri varsa biz bir adım geriye çekiliriz ama oda yok. Bizim kaymakamlık kararı, belgelerimiz var. Biz onları sunduğumuzda ise bu belgeler sahtedir diyorlar. Bir avukat bürosunda mı yoksa sabaha kadar geceden gelip tarlanın başında mı olması lazım. Ben şikayetçiyim. Sonuna kadar devletime sığınacağım. Adalet yerini bulsun. Ben bir bayanım elimden ne gelebilir" ifadelerini kullandı.

"Buranın sahibi olarak değil ama yine de belgem vardır"

Vehbi B. ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 ay önce Şen ailesi burada birkaç ailenin malına gasp ettiği için cezaevine girdi. Bu tarlayı da tarla sahibinin elinden almaya çalışıyorlar. Benim elimde de belgeler vardır. Buranın sahibi olarak değil ama buranın köylüsü olarak belge vardır. Karakolda, adliyede belgeler vardır" şeklinde konuştu.

Polisin müdahale ettiği tartışma sona ererken çit çekme işlemi de polisler tarafından sonlandırıldı. Şen ve Doğan aileleri Vehbi B. ile taraflardan şikayetçi olmak üzere karakola götürüldü.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek Politika
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak Spor
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Magazin
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü Dünya
Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Son Dakika: Yunanistan'a net mesaj! Hulusi Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Biletsiz bindiği uçaktan yaka paça dışarıya atıldı! Kamera anbean kaydetti
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Son Dakika: Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif sonuçlandı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Yaşar Güler Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Beren Saat Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Can Bartu Okan Buruk Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Oruç Yunan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 14:47:03. #1.15#
title