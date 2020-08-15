Son dakika haberi: ZONGULDAK Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: ZONGULDAK Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı

Son dakika haberlerine göre Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, bir evin kömürlüğünde çıkan yangın ormana sıçradı.

15.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 15.08.2020 17:05

Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde, bir evin kömürlüğünde çıkan yangın ormana sıçradı. Yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangını Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediye ve kurum itfaiyeleri söndürdü.

Muslu Beldesi Emirköy Mahallesi'nde İlyas Korkmaz'a ait evin kömürlüğünde saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına, Muslu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ilçeler ve kurum itfaiyeleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. AFAD ve Kızılay'da bölgede inceleme yaparken 1 dönümlük ormanlık alanın yangında zarar gördüğü tespit edildi.

Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, erken müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, "Tüm ekipler anında olay mahalline gelerek yangına müdahale ettiler. Evin eklentisindeki yangın söndürüldü. Ormandaki yangın da ekiplerce söndürüldü. Şimdilik tehlike bitti diyebiliriz. Adli ve idari tahkikatımız da sürdürülecek." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: ZONGULDAK Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı 3. Sayfa
Ev karantinasında olması gereken kadın, yolcu otobüsünden çıktı
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar Yaşam
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi...
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi Güncel
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor Ekonomi
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonculara satmak isteyen esnaf, teklifleri bekliyor
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın 3. Sayfa
Vali, atık toplarken gördüğü aile için aracını durdurup talimat verdi: Her türlü ihtiyacını karşılayın
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar 3. Sayfa
Yüzmeye diye gittikleri denizden cansız beden çıkardılar
Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Cemil Taşçıoğlu'nun diploması 43 yıl sonra oğluna verildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Lokantada meydana gelen korkunç patlama kamerada! Alevler içinde kalan adamın üzerine tabaklar yapıştı
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Belediye Başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu: Dualarınızı eksik etmeyin
Çinli 'süper baba' kızını ölümden böyle kurtardı
Çinli "süper baba" kızını ölümden böyle kurtardı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Gaziantep'te her türlü toplu etkinlik 15 gün boyunca yasaklandı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
Oyuncu Gonca Vuslateri, gıda zehirlenmesi yaşadı
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
David Beckham, Türk oyuncu İlkin Tüfekçi'nin Instagram paylaşımını izledi
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kendisinden 10 yaş küçük olan DJ ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, iddialara sert çıkıştı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Kaza sonrası olay yerine gelen bekçinin bayrak hassasiyeti görenleri duygulandırdı
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Sosyal mesafeyi korumak için çayı sopa yardımıyla dağıtan adam, meşhur oldu
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Ailesini korumak için kalaşnikofa sarılan 15 yaşındaki Afgan kız çocuğu kahraman mı kurban mı?
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Yunan Başbakan, Fransız savaş uçaklarının önünde poz verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Ekiplerin çalışma sırasında elektrik kabloları bomba gibi patladı
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Bayern Münih hezimeti sonrası gözyaşlarını tutamayan Messi'nin fotoğrafına yapılan yorum dikkat çekti
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Üç gündür haber alınamayan Suriyeli kardeşler dilencilik yaparken bulundu
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! 2 saatte ikna edilen şahıs gözaltına alındı
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Atalanta, Papu Gomez'in yerine Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'ü transfer etmeyi düşünüyor
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Sevgilisinin evinin penceresinden düşerek ölen Duygu'dan geriye bu görüntüler kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Abdurrahman Dilipak
Magazin Aamir Khan Hande Erçel Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Kaza Genç Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ZONGULDAK Kömürlükte çıkan yangın 1 dönüm ormanlık alanı yaktı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 17:05:49. #1.15#
title