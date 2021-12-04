Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati - Haberler
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Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika gelişmesine göre Küre İlçe Jandarma Komutanlığı, zihinsel ve bedensel engelli öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

KÜRE, KASTAMONU (İHA) - Küre İlçe Jandarma Komutanlığı, zihinsel ve bedensel engelli öğrencileri ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küre ilçesinde yaşayan zihinsel ve bedensel engelli çocukları 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yalnız burakmadı. Zihinsel ve bedensel engelli öğrencileri, eğitim gördüğü kurumlarda ziyaret eden Küre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ziyarette jandarma arabaları puzzle ve bebekler hediye etti. Ayrıca jandarma ekipleri, engelli öğrencilerle birlikte pasta kesti. - KASTAMONU

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

Son dakika haberi: Zihinsel ve bedensel engelli çocuklara jandarma şefkati

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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