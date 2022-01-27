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Son dakika haberi! Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberi! Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Vali Ali Çelik, Altıntaş'a bağlı Zafertepeçalköy'deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, Altıntaş'a bağlı Zafertepeçalköy'deki Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'nde incelemelerde bulundu.

Vali Ali Çelik, şehitliğin Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca hazırlanan proje kapsamında, İl Özel İdaresi tarafından yenilendiğini söyledi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Yüzbaşı Şekip Efendi ile kahraman Mehmetçiklerin ebedi istirahatgahının hak ettiği görünüme kavuşturulduğunu belirten Vali Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Çelik, peyzaj projesi hazırlıklarına da en kısa sürede başlanacağını söyledi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi! Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zafertepeçalköy, Altıntaş, Kütahya, Yüzbaşı, Yerel, Haber

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