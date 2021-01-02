Son dakika haberi: Yürüyüş yaparken fenalaşan Rus turist, hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Yürüyüş yaparken fenalaşan Rus turist, hayatını kaybetti

02.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 02.01.2021 18:07
Son dakika haberi: Yürüyüş yaparken fenalaşan Rus turist, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus turist Mikahil Bunyansky (60) arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesine tatile gelen Rus turist Mikahil Bunyansky (60) arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak, yaşamını yitirdi.

Alanya'ya tatile gelen ve bugün, arkadaşlarıyla Asmaca Mahallesi Kızılalan mevkiindeki ormanlık alanda yürüyüş yapan Rus Mikahil Bunyansky, fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Mikahil Bunyansky'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunyansky'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Rus turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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