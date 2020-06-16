Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu

2 Nisan 1921'de Yunan işgal güçleri tarafından yakılarak katledilen çoluk çocuk, kadın erkek 83 Türkün mezarları Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edildi. Bulunan mezarların Yunan askerleri tarafından Cabar köyüne yapılan gece baskınıyla katledilen 83 kişiye ait olduğu öğrenildi.

16.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:53

99 yıl önce Yunan işgali sırasında yakılarak katledilen 83 Türkün mezarı Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edildi.

Milli Mücadele sırasında 2 Nisan 1921'de yaşanan katliamın ardından defnedilen vatandaşların mezar yeri Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çivril Belediyesi ve Türk Ocakları Denizli Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen Çivril ve Yöresi Milli Mücadele Programı'nın ardından açıklandı. Programa katılanlar Çivril ilçesinin Cabar Mahallesi'nde tespit edilen mezarlığı ziyaret etti. Ziyarete Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok ve Prof. Dr. Yusuf Kılıç ile beraberindekiler katıldı.

83 VATANDAŞIMIZ YAKILARAK KATLEDİLDİ

Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı ve PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, burada yaptığı açıklamada Milli Mücadele döneminde Denizli'nin çok önemli olaylara tanıklık ettiğini açıkladı. Yunan işgal güçlerinin Çivril, Güney ve Buldan havzasını işgali esnasında çok büyük zulüm ve katliamlara imza attığını anlatan Tok, "Yunan işgali sırasında büyük katliamlar var. Bunun biri Buldan'ın şu anda tamamen yakılmış, yıkılmış ve terk edilmiş olan Direbolu köyüdür. Direbolu Yunan katliamında insanların camiye doldurularak katledildiği vahşi bir olay. İkinci önemli olay ise Çivril'in Cabar köyüdür. Yunan askerleri Cabar köyünü bir gece baskınıyla 83 kişiyi çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın erkeği katlederek yakmıştır. Köy daha sonra yeniden inşa edilmiştir. Şu anda bulunduğumuz alan 83 canımızın, şehidimizin yatmış olduğu bir mezarlıktır. Maalesef köy terk edildiği için yeni bir mezarlık oluşturulmuş ve bu mezarlık terk edilmiş, metruk bir mezarlıktır" diye konuştu.

Cabar olayını anlatan öğretmen Münir Sayhan da bu katliamın unutulmaması gerektiğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise Denizli Büyükşehir Belediyesinin her zaman tarihe ve geçmiş değerlere sahip çıktığını vurgulayarak, yapılan zulmü unutturmayacaklarını söyledi.

Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı Haber
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı Haber
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Haber
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Şişli'de motosikletli saldırganlar, mahalle sakinlerini pompalı tüfekle taradı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Bakan Soylu'dan Turgut Aslan paylaşımı geldi: Sen bizim kahramanımızsın
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımda bulunan zanlı tutuklandı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Talihsiz vatandaş, çalıştığı kurumun bahçesinde bankta otururken öldü
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Artan vakalar sonrası Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den maske ve sosyal mesafe uyarısı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza İzmir Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 21:53:32. #1.15#
title