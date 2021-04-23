Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
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Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti

İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'da komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan bir kişi, çıkan tartışmada tüfekle rastgele ateş açıp ardından intihar etti. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Hatay'ın Payas Kürtül Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre balıkçılık yapan Hamza Eroğlu evinde bulunduğu sırada yan taraftaki bir iş yerinde bulunanların yüksek sesle konuşmalarından rahatsız oldu. Bunun üzerine aşağı inerek sohbet edenlere evinde uyumaya çalıştığını yüksek sesle konuşmamaları uyarısında bulundu.

TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Çıkan uyarı tartışmaya daha sonrada kavgaya dönüşünce, Eroğlu tüfekle rastgele ateş etmeye başladı. 1'i kadın, 1'i polis memur ile 4 kişi yaralayan zanlı daha sonra tüfekle intihar eti. Kavganın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

BİR KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

Tartışma nedeniyle kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan 1'i kadın, 4 kişi çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, yaralılardan durumu ağır olan Kenan Toprak adlı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ

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