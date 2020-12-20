Son dakika haberi! Yozgat Vefa Sosyal Destek ekibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Yozgat Vefa Sosyal Destek ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını aksatmadan karşılıyor.

Kısıtlamadan dolayı dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları aracılığıyla alan ekipler, evlere teslimat yapıyor.

Vatandaşlar da taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek ekibine teşekkür ediyor.

Ekipte görevli Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, pandenimden dolayı uygulanan soka çıkma kısıtlaması bulan vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.

İlker, "65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimiz isteklerini 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriyor. Çağrı merkezi de Vefa Sosyal Destek ekibine ulaştırıyor. Biz de talepleri karşılayıp vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Onlar da yapılan hizmetten dolayı bizlere teşekkür ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul