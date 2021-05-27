Son dakika haberi: Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri: Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla aranan A.Ş'nin Yenifakılı ilçesinde yaşadığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul