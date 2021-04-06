Son dakika haberi... Yozgat'ta hareket halindeki otomobil yandı
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Son dakika haberi... Yozgat'ta hareket halindeki otomobil yandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Yozgat'ta hareket halindeki otomobil yandı

Son dakika haberlerine göre YOZGAT'ta, hareket halindeyken elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

YOZGAT'ta, hareket halindeyken elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

Şeyh Osman Mahallesi'nde Yusuf Taş hakimiyetindeki 38 ACF 538 plakalı otomobilin, torpido gözünün altında bulunan elektrik panosundan duman yükselmeye başladı. Kısa sürede otomobilin içini saran dumanı fak eden Yusuf Taş, aracı durdurarak aşağı indi. Bu sırada otomobilden alevler yükselmeye başladı. İhbar ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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