Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi

Son dakika habere göre Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde dün gece çıkan yangında bir ev, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.