Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde dün gece çıkan yangında bir ev, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyünde dün gece çıkan yangında bir ev, otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Garipler köyünde dün gece Necati Öztürk'e ait evde elektrik kontağından çıktı. Yangını gören köy halkı itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında evde kimse olmaması olası bir can kaybının önüne geçerken yangında Necati Öztürk'e ait ev ile bahçede bulunan otomobil ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - YOZGAT

Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi
Son dakika haberi... Yozgat'ta çıkan yangında bir ev, traktör ve araç kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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