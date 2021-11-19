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Son dakika haberi! Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Son dakika haberine göre AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Meral (65), hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AMASYA (DHA) - AMASYA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aslan Meral (65), hafif ticari araç çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün Amasya- Tokat yolunda meydana geldi. Kent merkezine giden A.Ç.'nin (23) kullandığı 05 BA 890 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Aslan Meral'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Meral, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan Meral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Son dakika haberi! Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

Son dakika haberi! Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü

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Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri

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