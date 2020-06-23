Son dakika haberi... Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı Son dakika yaşam haberi: Yazar Yeşim Kuzu, Aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı.

Yazar Yeşim Kuzu, Aşk ve ilişkilerde bilinçaltının önemi anlattı. Kuzu, "Aşık olmak ve bir ilişki yaşamak, birçok insanın yaşadığı bir durum olmakta. Birbirine aşık olan 2 çift, mutluluklarını güzel bir şekilde geçirir. Sevgili olarak başlayan bu macera zamanla yerini evlenmeye doğru götürür." dedi.

Ünlü kişisel gelişim uzmanı ve Yazar Yeşim Kuzu, aşk ve ilişkilerde bilinçaltı çalışması konusunda önemli bilgiler verdi. Bir kişiye aşık olmakla beraber bilinçaltında birçok değişim meydana geldiğini belirten Yeşim Kuzu "Bu değişimler bilinçaltını etkileyerek kişinin nasıl bir ilişki yaşayacağını o zamandan gözler önüne serer. Çünkü, bilinçaltının bir ilişkide yeri büyük olmaktadır. Aşk ve ilişkilerde bilinçaltı, birçok etkeni de önceden belirlemektedir. İlişkinin nereye gideceği, ne kadar başarılı olacağı, nasıl bir ilişkinin oluşacağı gibi durumlar ilişkinin olmazsa olmazları olmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Küçükken izlediğiniz filmlerde veya çevrenizde eşlerin ayrılması sizin bilinçaltınıza işler"

Bilinçaltında yatan durumlar, ilişkinin gidişatını belirlediğinin altını çizen Kuzu, "Buna bir örnek vermek gerekirse küçükken izlediğiniz filmlerde veya çevrenizde eşlerin ayrılması sizin bilinçaltınıza işler. Bu da bilinçaltınızın bu yaşlardan aşk ve ilişkiler konusunda yanlış yönde gelişmesini sağlar. Gelecekte büyüdüğünüzde bir ilişki yaşandığında bilinçaltının da etkisiyle ilişkilere ve karşı tarafa daha şüpheli bir şekilde yaklaşırsınız. Ne kadar uğraşsanız da uğraşın bu durumu aklınızdan çıkaramayacaksınız, ancak kendinize bu konuda telkinler verebilir ve bu şekilde rahatlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

"bilinçaltının etkisiyle aşk başladıysa ve ilişki dönemine girildiyse artık yeni bir hayat sizleri bekliyor olacak"

Kuzu; bilinçaltının aşk ve ilişkilerdeki öneminin yüksek olduğunu belirterek, "Bilinçaltında yer alan durumlar bir ilişkinin gidişatını ve nasıl bir yol izleyeceğini belirlemektedir. Toplum içerisinde gezerken birçok kişiye rastlarsınız. Bilinçaltınız aynı zamanda kendine en uygun eşi seçmek için de bu yönde çalışmalar gerçekleştirir. Gün içerisinde birçok kişi ile karşılaşırsınız. Bu kişilerden en çok beğendiğiniz bilinçaltında yerini alır. Eğer ki bu kişiye aşık olduysanız bilinçaltınız bu konuda size destek vererek ona teklif sunmayı sağlar. Eğer ki bilinçaltının etkisiyle aşk başladıysa ve ilişki dönemine girildiyse artık yeni bir hayat sizleri bekliyor olacak. Bilinçaltı sayesinde yeni bir aşk hayatına başlarken aynı zamanda yeni bir evliliğin ilk adımları atılmış oldu. Bilinçaltının bu nedenlerden dolayı önemi büyük olmakta." diye ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA