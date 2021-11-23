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Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 71 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Daday ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı 71 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Daday'da 71 yaşındaki Mustafa Böyük'ten haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Mustafa Böyük'ün yaşadığı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın yaşadığı eve girdi.

İçeri giren ekipler, Böyük'ü yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Böyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Böyük'ün cenazesi, Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Böyük'ün, kesin ölüm sebebinin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi. - KASTAMONU

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