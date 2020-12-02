Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

02.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:12
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

Son dakika haberi: Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye müdahale için korumalı pantolonu kesmek isteyen 112 ekiplerine yaralı sürücü pantolonun zimmetli olduğunu belirterek kesilmemesini isterken, kaza yerinde bulunan patronu ise müdahale ederek pantolonun kesilmesine izin verdi.

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücüye müdahale için korumalı pantolonu kesmek isteyen 112 ekiplerine yaralı sürücü pantolonun zimmetli olduğunu belirterek kesilmemesini isterken, kaza yerinde bulunan patronu ise müdahale ederek pantolonun kesilmesine izin verdi.

Edirne'de müşterisine paket servis götüren kurye Ç.E.'nin kullandığı motosiklet, Barutluk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sürücünün yanına giderek yol güvenliğini sağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Acil Servis ekipleri yaralı sürücünün sol ayağına müdahale etmek için, sürücünün üzerinde bulunan korumalı pantolonu kesmek isteyince, sürücü pantolonun üzerine zimmetli olduğunu ve kesilmemesini rica etti. Kaza mahallinde bulunan yaralı sürücünün patronu ise "fark etmez kesin, manyak mısın oğlum" diyerek korumalı pantolonun kesilmesine izin verdi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Kamudan sonra özelden de ilk hamle geldi! Bir sektörün mesai saatleri değişti
Kamudan sonra özelden de ilk hamle geldi! Bir sektörün mesai saatleri değişti

Hafif yaralı sürücü Ç.E., ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - EDİRNE

Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi
Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kırıkkale'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi: Kırıkkale'de feci kaza: Kamyonetin çarptığı sürücü ölümden döndü
Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Kazada ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Son dakika haberi! Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Sezen Aksu İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Yılmaz Vural Tolga Ciğerci İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Bursa Rusya Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yaralı sürücünün 'zimmet' endişesi - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:29:19. #1.14#
title