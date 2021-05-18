Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
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Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı

Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışması yapan itfaiye eri Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu kalas parçalarının altında kalarak yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesi Gündoğdu köyünde Mustafa Karaca'ya ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın merdiven boşluğunda başladıktan sonra kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Bucak Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Kızılkaya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken ev ve evin içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı

Yangında yoğun alevleri söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ederken yangını söndürmek için mücadele veren itfaiye eri Sefa Savlı, evin tavanının çökmesi sonucu yaralandı. Kalas parçalarının altında kalan itfaiye çalışanı Sefa Savlı'nın yardımına ekip arkadaşı koştu. Bileğinden yaralandığı öğrenilen Sefa Savlı'yı yangın alanından uzaklaştıran ekip arkadaşı, sırtında ambulansa kadar taşıdı. Yaralı itfaiye çalışanı, olay yerinde bulunan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çöken tavanın altında kalan itfaiye personeli Sefa Savlı'nın üzerindeki kıyafetlerin kendisini koruduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı
Son dakika haberi! Yangını söndürürken tavan çöktü, itfaiye eri yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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