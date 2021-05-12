Son dakika haberi! Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kirazlı Sanayi Sitesi'nin arka bölümündeki çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan