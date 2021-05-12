Son dakika haberi! Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi! Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yalova'da çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kirazlı Sanayi Sitesi'nin arka bölümündeki çöplükte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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