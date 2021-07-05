Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi 23004 sokakta, yalnız yaşayan Müyesser Coşkun (89), yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşadığı için her gün annesine yemek getiren kızı, öğle saatlerinden beri Müyesser Coşkun'a ulaşamadı. Daha sonra yaşlı kadının yaşadığı eve giden Hasan Hüseyin Coşkun, kayınvalidesi Müyesser Coşkun'u Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde cansız vaziyette buldu. Durumu hemen aile üyelerine haber verdi. Diğer damadı Çağatay Korkut'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri Müyesser Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen görevli doktorun incelemesinin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşan ve yaşlı kadının hem damadı hem de üvey oğlu olan Hasan Hüseyin Coşkun, "Sanırım tuvaletten gelirken düşmüş yere. Muhakkak gece olmuştur. Tek başına yaşıyordu. Önceki akşam 7-8 gibi bizdeydi. Bir tek temizlik hastalığı vardı. Çalışırdı sürekli yaşına rağmen hiç boş durmazdı. Orayı siler, burayı siler, buraları yıkardı. Ben geldim yerde yatıyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya