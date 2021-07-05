Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 89 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Burdur Fevzi Çakmak Mahallesi 23004 sokakta, yalnız yaşayan Müyesser Coşkun (89), yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşadığı için her gün annesine yemek getiren kızı, öğle saatlerinden beri Müyesser Coşkun'a ulaşamadı. Daha sonra yaşlı kadının yaşadığı eve giden Hasan Hüseyin Coşkun, kayınvalidesi Müyesser Coşkun'u Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde cansız vaziyette buldu. Durumu hemen aile üyelerine haber verdi. Diğer damadı Çağatay Korkut'un haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri Müyesser Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen görevli doktorun incelemesinin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi Burdur Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaşan ve yaşlı kadının hem damadı hem de üvey oğlu olan Hasan Hüseyin Coşkun, "Sanırım tuvaletten gelirken düşmüş yere. Muhakkak gece olmuştur. Tek başına yaşıyordu. Önceki akşam 7-8 gibi bizdeydi. Bir tek temizlik hastalığı vardı. Çalışırdı sürekli yaşına rağmen hiç boş durmazdı. Orayı siler, burayı siler, buraları yıkardı. Ben geldim yerde yatıyordu" dedi.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Acı olay! 15 yaşındaki genç, Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
Acı olay! 15 yaşındaki genç, Salda Gölü'nde boğularak hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Müge Anlı Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Diego Burak Elmas Metin Oktay Cüneyt Çakır Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.07.2021 22:21:06. #1.13#

title