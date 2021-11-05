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Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haber... ADANA'da, yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat (87), evinde ölü bulundu.

SARIÇAM, ADANA (DHA) - ADANA'da, yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat (87), evinde ölü bulundu. Çelikkanat'ın ölüm nedeni araştırılırken, ocakta yanık süt olması ve evdeki ağır yanık kokusu olduğu öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evden yanık kokusu alınca balkon penceresinden eve girdi. Çelikkanat'ın hareketsiz yattığını gören polis ekipleri, mutfaktaki ocakta pişen sütün yandığını fark etti. Polis memuru, yaşlı kadının zehirlendiğini düşünerek kucağında taşıyıp bahçeye çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Çelikkanat'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Son Dakika Haberleri
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