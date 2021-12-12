Son dakika haberi! Yağışlı havada sürat, ölüm getirdi

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yağışlı hava ve aşırı sürat nedeniyle kaza yapan araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Çeşme'de meydana gelen kazada, yağışlı havada sürat yaptığı ve kontrolünü kaybettiği ileri sürülen BI E 9999 Almanya plakalı araç sürücüsü Mehmet Kun (40), hayatını kaybetti. Çeşme'den Ilıca istikametindeki tadilatta olan bir benzin istasyonundaki kahve römorkörüne çarpan Mehmet Kun'un, Alaçatı'da inşaat, tesisat ve müteahhitlik işleri yaptığı öğrenildi. - İZMİR