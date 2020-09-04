Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı
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Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı
04.09.2020 20:22 | Son Güncelleme: 04.09.2020 20:46

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI İKİ ŞAHIS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
MAGARA ADAMLARI: Türkiye''nin en vahşi şehirlerinden bir tanesi Şanlıurfa dır Şanlıurfa''daki aşiretler Şanlıurfa''daki aileler o kadar çok vahşiler ki adamlar mağaralarda yaşıyorlar 21 yüzyılda mağara hayatı yaşayanlardan Hayır mı gelir Türkiye''ye ve dünyaya
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