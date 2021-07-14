Son dakika haberi! Veysel Eroğlu: Burdur Gölü'nün kurtarılması için gerekli bütün tedbirleri alacağız (2)

Gelen son dakika haberine göre 'BÜTÜN SULAK ALANLARI KURTARACAĞIZ'TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Burdur'daki programının ardından komisyon üyesi milletvekilleriyle memleketi Afyonkarahisar'a geçti.

'BÜTÜN SULAK ALANLARI KURTARACAĞIZ'

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, Burdur'daki programının ardından komisyon üyesi milletvekilleriyle memleketi Afyonkarahisar'a geçti. Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (AFJET) tesisleri, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Eber Gölü'nde incelemelerde bulunan Veysel Eroğlu, ardından açıklama yaptı.

Veysel Eroğlu, Eber Gölü'nün Türkiye'deki sayılı göllerden ve sulak alanlardan olduğunu söyledi. Önceki yıllarda Afyonkarahisar'ın bütün atık suları ve çöplerinin Akarçay vasıtasıyla Eber Gölü'ne geldiğini aktaran Veysel Eroğlu, "Akarçay'ın döküldüğü bir göl burası. Ancak biz Eber Gölü'nü kurtarmak için bakanlığım döneminde 7 paket hazırladık. 'Eber Gölü Kurtarma Eylem Projesi' kapsamında Afyonkarahisar'a İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi kurduk. Hatta şu anda Türkiye'de yüzde 98 verimle çalışan bir tesis. Burada birtakım beldeler var. Onların da arıtma tesislerini tamamlayacağız. Ancak Eber Gölü'ndeki kirlilik büyük ölçüde azaldı" dedi.'HEYETİMİZDE CHP'DEN MHP'DEN VE DİĞER PARTİLERDEN ÜYELER VAR'TBMM'de siyasi partilerin teklifiyle küresel iklim değişikliğinin azaltılması ve kuraklıkla mücadeleyle ilgili bir araştırma komisyonunun kurulduğunu belirten Eroğlu, yaklaşık 4 aydır da çalışma yapıldığını kaydetti. Eroğlu, "Komisyonumuz, önceki haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı, bilim adamları, araştırmacılar, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki herkesi dinleyerek tavsiyelerini aldı. Dün Kırşehir'de Seyfe Gölü, Kayseri'de Sultan Sazlığı, Konya'da Ereğli Sazlığı ile Meke Gölü'ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de Burdur Gölü'nün ardından Afyonkarahisar'da AFJET tesisleri, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerini ziyaret ettik. Son olarak da Eber Gölü'ndeyiz. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili heyetimizde CHP'den MHP'den ve diğer partilerden üyeler var. Hep birlikte bu tesisleri de gezdik" diye konuştu.

Eroğlu, teknik gezi ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bilim adamlarından topladıkları bütün bilgileri eylül ve ekim aylarında toparlayıp TBMM'ye sunacaklarını kaydetti. Eroğlu, "Türkiye'de herkes küresel iklim değişikliğine uyum sağlarsa, gerekli tedbirleri merkezi hükümet, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el birliği yaparsa biz bu sıkıntıları asgari seviyede atlatırız. Bütün tedbirler bu istikamette. Hep birlikte inşallah, bütün sulak alanları kurtaracağız. Ben buna inanıyorum. Herkese düşen görev var. Mutlaka suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çiftçilerin sulama suyunu tasarruflu kullanması, modern sulama sistemine geçilmesi, sulak alanların korunması ve ormanların çoğaltılması çok önemli. Bunlara dikkat edersek inşallah, küresel iklim değişikliğindeki bütün sıkıntıları en asgari seviyede atlatırız. Gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakmak hedefimiz. İnşallah bunu da bırakacağız."

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer