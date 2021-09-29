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Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı 55 kişinin açığa attığı imzayı kullandılar Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandıran veteriner hekim ile yanında...

ANTALYA (İHA) - Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

55 kişinin açığa attığı imzayı kullandılar

Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde 55 kişiyi açığa atılan imzanın kullanılması yöntemiyle dolandıran veteriner hekim ile yanında çalıştırdığı 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Veteriner kliniği sahibine toplam 153 bin TL ceza yazıldı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yapılan operasyonda, bir veteriner kliniğinde veteriner hekim M.G. ve yanında çalıştırdığı S.C. ile T.G. isimli şahısların toplam 55 müştekiyi açığa atılan imzanın kullanılması ile dolandırdığı ortaya çıktı. Kambiyo senedi (bono, çek veya poliçe) dolandırıcılığı olayının şüphelilerine ait ev, iş yeri, araçlar ve depolarda 28 Eylül Salı günü yapılan aramada yaklaşık 2 bin 500 adet 5 koli tarihi geçmiş hayvan ilacı, mağdur şahıslar adına usulsüz olarak düzenlenmiş 3 bin adet reçete-senet ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler M.G., S.C. ve T.G. gözaltına alındı. Ayrıca iş yeri sahibi M.G. isimli şahsın iş yerinde 2 veteriner ve 1 teknisyeni sigortasız çalıştırdığı tespit edildi. M.G. isimli şahsa SGK ekipleri tarafından izinsiz işçi çalıştırmaktan 51 bin 759 TL para cezası uygulandı. M.G. isimli şahsa el konulan tarihi geçmiş ilaçlar için ise 102 bin TL idari para cezası uygulandı. İşletmeye kapatma cezası verileceği bildirildi.

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri! Veteriner kliniğine kambiyo senet dolandırıcılığı operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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