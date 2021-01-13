Son dakika haberi | Van merkezli 3 ildeki terör operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında İpekyolu Belediyesinin HDP'li eski meclis üyesinin de bulunduğu 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

Van merkezli 3 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, aralarında İpekyolu Belediyesinin HDP'li eski meclis üyesinin de bulunduğu 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Van, İstanbul ve Ankara'da 8 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan, aralarında İpekyolu Belediyesinin HDP'li eski meclis üyesinin de bulunduğu şüphelilerden 10'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne bilerek, isteyerek, yardım ve yataklık etmek" suçlarından tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan